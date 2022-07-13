ونقلت صحيفة دايلي ميرور السريلانكية، اليوم الأربعاء، عن آبيواردينا تأكيده في بيان خاص إن رئيس الجمهورية أبلغه بتعيين رئيس الوزراء قائما بأعمال الرئيس لأنه بعيد حاليا عن البلاد.

يأتي هذا بعدما فر الرئيس جوتابايا راجاباكسا خارج البلاد على متن طائرة عسكرية إلى جزر المالديف، مع زوجته وإثنين من ضباط الأمن وسط احتجاجات واسعة النطاق ضده.

وكان الرئيس جوتابايا راجاباكسا قد وقع أمس على خطاب استقالته، بتاريخ 13 يوليو الجاري، وكان من المقرر أن يعلن رئيس البرلمان ماهيندا يابا آبيواردينا ذلك للشعب اليوم الأربعاء.

وكان آلاف من المحتجين اقتحموا يوم السبت الماضي مقر رئاسة الجمهورية في فورت وسط هتافات وتصفيق، بعد فرار رئيس الجمهورية جوتابايا راجاباكسا، ليتم الاستيلاء على كل من منزل الرئيس والأمانة الرئاسية من قبل المتظاهرين .

وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي وبات الإفلاس وشيكا، يأتي هذا بينما يندر الوقود في العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة .