اليوم السابع
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مجازر كفر الشيخ استقبلت 1890 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى

الأربعاء، 13 يوليه 2022 11:06 ص
مجازر كفر الشيخ استقبلت 1890 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى غسل المجازر
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تشهد مجازر كفر الشيخ أعمال تعقيم وتطهير، اليوم الأربعاء، عقب الانتهاء من أعمال ذبح الأضاحي أيام عيد الأضحى المبارك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، بالتعاون مع رؤساء المدن ونوابهم.
 
وأكد الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، انتهت المجازر أمس ونقاط الذبح، وعددها 16 مجزراً، من انتهاء ذبح الأضاحي أمس خلال 4 أيام عيد الأضحى المبارك، وقدمت المجازر كل الخدمات من كشف ظاهري على الماشي، وأعمال الذبح، وكشف على اللحوم، وتوفير المياه، والتطهير قبل وبعد أعمال الذبح مجاناً بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف الدكتور شعبان مغنم، مدير الصحة العامة والمشرف على المجازر، أن المجازر ونقاط الذبح استقبلت 1890 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وبدأ منذ اليوم بعدد من المجازر استقبال الماشية الخاصة بالجزارين لذبحها.

استمرار غسل المجازر
استمرار غسل المجازر

 

اعمال النظافة حول المجازر
اعمال النظافة حول المجازر

 

 

اعمال نظافة المجازر
اعمال نظافة المجازر

 

 

تعقيم المجازر وتطهيرها
تعقيم المجازر وتطهيرها

 

 

جانب من اعمال النظافة
جانب من اعمال النظافة

 

 

رفع المخلفات حوزل المجازر
رفع المخلفات حوزل المجازر

 


 



 


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