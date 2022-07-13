اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 03:19 م
أكرم القصاص
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متوسط سعر السولار عالميا بالدولار.. إنفوجراف

الأربعاء، 13 يوليه 2022 01:23 م
متوسط سعر السولار عالميا بالدولار.. إنفوجراف متوسط سعر السولار عالميا بالدولار

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حركت الحكومة المصرية سعر السولار بناء على قرارات لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية، ليتم تحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتبارا من اليوم الأربعاء، الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022.

 
متوسط سعر السولار عالميا بالدولار
السولار
ورغم تحريك سعر السولار بناء على التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى، تأتي مصر في المرتبة الأخيرة من حيث متوسط سعر السولار عالميا بـ0.358 دولارا.
 
ويأتي متوسط سعر السولار في المملكة المتحدة في المرتبة الأولى بـ2.41 دولارا، أما تركيا فسعر السولار بها وصل إلى 1.59 دولار، وبالولايات المتحدة الأمريكية 1.51 دولارا، وبالإمارات 1.296 دولار، وفي روسيا وصل إلى 0.95، وقطر 0.56، أما في البحرين وصل إلى 0.42 دولارا.

 


سعر السولار

السولار

اسعار السولار الجديدة

اسعار البنزين

اسعار البنزين اليوم

سعر البنزين اليوم

زيادة اسعار البنزين

اسعار البنزين في مصر

سعر البنزين

البنزين

اسعار الوقود اليوم

أسعار البنزين اليوم

سعر البنزين في مصر

أسعار البنزين اليوم في مصر

ارتفاع اسعار البنزين

اسعار البنزين في مصر اليوم

أسعار البنزين في مصر اليوم

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