اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 03:18 م
أكرم القصاص
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متوسط سعر البنزين عالميا وإقليميا بالدولار.. إنفوجراف

الأربعاء، 13 يوليه 2022 02:30 م
متوسط سعر البنزين عالميا وإقليميا بالدولار.. إنفوجراف متوسط سعر البنزين عالميا وإقليميا

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فرضت الأزمة الروسية الأوكرانية واقعا جديدا على أسواق الطاقة العالمية، ومن أهم السمات؛ ارتفاع أسعار الطاقة والغاز فى مختلف دول العالم، وتسببت هذه الأزمة في تعرض دولا متقدمة إلى أزمة حقيقية فى سوق الطاقة بسبب نقص المتاح والمعروض جراء تلك الأزمة.
 
الإنفوجراف التالى يستعرض متوسط سعر البنزين عالميا وإقليميا بالدولار:

 

اسعار البنزين
البنزين
الدول الكبرى المتقدمة عانت كثيرا من جراء الحرب الروسية الأوكرانية رغم نهضتها الصناعية الكبرى، إذ وصل متوسط سعر البنزين في المملكة المتحدة إلى 2.32 دولارا، في حين أن المتوسط العالمي له 1.47 دولار، أما الولايات المتحدة الأمريكية فوصل فيها سعر البنزين إلى 1.32 دولار، والإمارات 1.23 دولار، بينما وصل المتوسط لدى دول الخليج العربية إلى 0.65 دولار، وبالسعودية 0.62 دولار.
 
 

سعر البنزين

البنزين

اسعار الطاقة

اسعار البنزين الجديدة



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