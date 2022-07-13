ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان مسئولون سريلانكيون أكدوا في وقت سابق اليوم فرار الرئيس "جوتابايا راجاباكسا" وزوجته بالإضافة إلى اثنين من حراسه الشخصيين على متن طائرة تابعة للقوات الجوية السريلانكية متجهة إلى "ماليه" عاصمة جزر المالديف.

تجدر الإشارة إلى أن سريلانكا تشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ سبعة عقود مع زيادة حادة في معدلات التضخم ونقص كبير في السلع الأساسية.. وأعلنت سريلانكا بالفعل تعليق سداد 7 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة السداد هذا العام، مع تراجع احتياطات العملات الأجنبية.

