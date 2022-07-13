لماذا تضطر الحكومة لتحريك سعر السولار؟ (إنفوجراف)

يتساءل كثيرون عن الأسباب التى تدفع الحكومة لتحريك سعر السولار، وذلك بعد التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى.

وجاءت أسباب رفع الدولة لأسعار السولار، أولا بسبب ارتفاع أسعار النفط في العالم بأكمله بشكل سريع وكبير جدا، لدرجة أنه وصل إلى 120 دولارا للبرميل في بعض أوقات العام الماضي، بعدما كان سعره 60 و 70 دولار نتيجة الحرب التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا.



لماذا تضطر الحكومة لرفع سعر السولار؟



أسعار النفط عالميا



لماذا تلجأ الدولة لتقليل الدعم؟



سر خفض دعم المواد البترولية كل فترة



هل الأزمة مستمرة لفترة طويلة؟

ورغم ارتفاعات الأسعار عالميا، لم تتجه الدولة إلى تقليل الدعم، بل رفعت دعمها للمواد البترولية بأكثر من 10 مليارات جنيه، حيث وصل إلى 28 مليار جنيه بعدما كان 18.4 مليار جنيه العام الماضي، وهذا يكشف زيادة الأسعار عالميا.