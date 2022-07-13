كيف تحقق وفرا ماليا يصل لـ4200 جنيه من تحويل سيارتك للغاز الطبيعى؟

كتبت -مروة الغول

نشرت شركة الغاز الطبيعى للسيارات " كارجاس " - إحدى شركات قطاع البترول على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك " معدلات الوفر المحققة من تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود،حيث يعد الغاز الطبيعي غاز موفر واقتصادي فسعر الغاز الطبيعي حالياً 3.75 جنيه للمتر المكعب.



وفيما يلى معدلات الوفر و كانت كالتالى..

وفى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي 1275جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 1650 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92"، و2100جنيه شهريا فى حالة استخدام بنزين "95"

ويمكن تحقيق وفر يصل لحوالي 1912.5 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 15 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 2475جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92" ،ويصل معدل التوفير لحوالي3150جنيها فى حال استخدام بنزين "95".

ويمكن تحقيق وفر يصل لحوالى 2550 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 20 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 3300 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92"، ويصل معدل التوفير لحوالى 4200 جنيها فى حال استخدام بنزين "95".