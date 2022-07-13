اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يوليه 2022 08:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كيف تحقق وفرا ماليا يصل لـ4200 جنيه من تحويل سيارتك للغاز الطبيعى؟

الأربعاء، 13 يوليه 2022 07:05 م
كيف تحقق وفرا ماليا يصل لـ4200 جنيه من تحويل سيارتك للغاز الطبيعى؟ سيارة تعمل بالغاز - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت شركة  الغاز الطبيعى للسيارات "كارجاس " - إحدى شركات قطاع البترول على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك " معدلات الوفر المحققة من تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود،حيث يعد الغاز الطبيعي غاز موفر واقتصادي فسعر الغاز الطبيعي حالياً 3.75 جنيه للمتر المكعب.

 وفيما يلى معدلات الوفر و كانت كالتالى..

وفى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي  1275جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 1650 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92"، و2100جنيه شهريا فى حالة استخدام بنزين "95"
 
ويمكن  تحقيق وفر يصل  لحوالي 1912.5 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 15 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 2475جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92" ،ويصل معدل التوفير لحوالي3150جنيها  فى حال استخدام بنزين "95".
 
ويمكن  تحقيق وفر يصل لحوالى 2550 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 20 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 3300 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92"، ويصل معدل التوفير لحوالى 4200 جنيها فى حال استخدام بنزين "95".
 
 
bb7a5307-04d6-414a-a64b-231a8ccbf262
منشور شركة كارجاس
 
 
 

البترول

الغاز

البنزين

الوفر الشهرى تحويل السيارات للغاز

الغاز الطبيعى

السولار

لجنة التسعير

الوقود

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة