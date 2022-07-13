كاتب لـ"إكسترا نيوز": روسيا مقتنعة أن صراعها ضد واشنطن ولندن وليس أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن الاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بدأت منذ اللحظة الأولى حتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن روسيا مقتنعة تماما أن الأزمة الأوكرانية هي الشجرة التي تخفى الغابة وأن الصراع الحقيقى ليس مع أوكرانيا ولكن مع الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وأضاف نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تجاه الحرب الروسية الأوكرانية هو الأكثر تشددا، بينما أوروبا ليست بنفس الموقف الصارم والحاسم.

وأوضح نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، أن هناك محاولات أوروبية لاحتواء الصدام بين روسيا وأوكرانيا ولكن روسيا ترى أن هذا الصدام تقف خلقه الولايات المتحدة لتقليم أظافر بوتين وإعادة تموضع روسيا في أوروبا.