وأشارت الكاتبة - فى مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية- أن أعضاء مجلس الشيوخ يقولون أن هيئة المعونة الأمريكية تحتاج لشهور طويلة من أجل تقديم المساعدات اللازمة للمناطق المتضررة من أزمة الغذاء العالمية،موضحة أن تلك المجموعة والبالغ عددها 13 عضواً قاموا بتوجيه خطاباً لهيئة المعونة الأمريكية يناشدونها ببذل المزيد من الجهد من أجل ضمان وصول المساعدات في وقت مناسب للمتضررين في المناطق التي تتعرض للمجاعة في العالم .

وتشير الكاتبة إلى أن هذا المطلب من جانب أعضاء مجلس الشيوخ يأتي في وقت يحذر فيه برنامج الغذاء العالمي من أزمة غذاء عالمية مع تزايد أعداد المتضررين بسبب نقص الموارد الغذائية في عديد من المناطق في العالم. وتضيف الكاتبة أن تقديرات برنامج الغذاء العالمي تشير إلى أن أعداد المتضررين من أزمة الغذاء في العالم تزايدت بما قرب من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2019 حيث وصلت حالياً إلى ما يربو على 345 مليون شخصاً على مستوى العالم.

ويوضح برنامج الغذاء العالمي، كما تقول الكاتبة، أنه بحاجة لحوالي 22 مليار دولار للوفاء بالتزماته في توفير احتياجات المناطق المتضررة من أزمة الغذاء خلال العام الحالي ولكنه يواجه عجزاً كبيراً في موارده بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الأساسية.

وتشير الكاتبة إلى رأي الخبراء أن الحرب في أوكرانيا، التي تعتبر أحد أهم مصدري الحبوب على مستوى العالم، أدت إلى تفاقم أزمة غذاء عالمية كانت موجودة بالفعل بسبب عوامل أخرى مثل تغير المناخ وانتشار وباء كورونا.

وتقول الكاتبة أن الولايات المتحدة وحلفاءها كانوا قد أعلنوا مساندتهم لأوكرانيا حتي تتمكن من الصمود في مواجهة القوات الروسية وتعهدوا كذلك بتقديم المعونات الغذائية اللازمة ولكنهم مطالبين بتقديم المزيد من الدعم ولاسيما في مناطق من الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تعتبر أكثر المناطق تضرراً من الأزمة الحالية بسبب اعتمادهم بشكل كبير على واردات الغذاء من أوكرانيا.

وتقول الكاتبة أن هيئة المعونة الأمريكية أوضحت في ردها علي خطاب أعضاء مجلس الشيوخ أنها بنهاية شهر سبتمبر المقبل تكون قد أوفت بما يزيد على 60 بالمائة من قيمة المساعدات التي تعهدت الإدارة الأمريكية بتقديمها والتي تصل إلى سبعة مليارات دولار ليس في أوكرانيا فحسب ولكن في المناطق الأخرى المتضررة من أزمة الغذاء مثل الصومال وإثيوبيا وكينيا واليمن.

وتؤكد هيئة المعونة الأمريكية، كما تقول الكاتبة، أنها ستتمكن من الوفاء بجميع التزاماتها قبل نهاية العام الحالي إلا أن أعضاء مجلس الشيوخ يؤكدون أن وتيرة تقديم المساعدات الغذائية تسير ببطء شديد لا يتناسب مع حجم الأزمة التي يعاني منها العديد من المناطق في العالم.