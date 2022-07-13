فتح البنديرة 8 جنيهات و2 جنيه عن كل كيلومتر.. تعريفة ركوب التاكسى فى بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أصدرالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 10241 لسنة 2022 ، والذى ينص على أن تعدل تعريفة ركوب السيارت التاكسي العداد بمدن المحافظة ليكون فتح البنديرة 8 جنيهات تشمل كيلو متر واحد على أن تزاد القيمة بواقع 2 جنيه لكل كيلو متر واحد، و8 جنيهات لساعة الانتظار الأولى وتزداد بواقع 7 جنيهات لكل ساعة إضافية.



كما قرر المحافظ تحديد تعريفة ركوب سيارات السرفيس لخطوط السير داخل مدن المحافظة لتكون 2 جنيه.



شدد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بالإعلان عن تعريفة الركوب بمختلف مواقف السيارات في مكان ظاهر في جميع مواقف السيارات بالمحافظة، وإلزام السائقين بوضع استيكر على كل سيارة بمكان ظاهر فيه التسعيره الجديدة وخط سير المركبة وعدد الركاب ، مؤكدا على إدارة المرور بإلزام جميع سائقي سيارات الأجرة بالإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة بمكان ظاهر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أكد المحافظ على الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار والذي جاء بعد الاطلاع علي القانون رقم (43) لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلي القانون رقم (66) لسنة 1973 بشأن المرور ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 1613 لسنة 2008 وتعديلاتهما وعلي محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم (10240) لسنة 2022 بحضور اللجنة النقابية للنقل البري بالشرقية.