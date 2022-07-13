غلق كلى لمحور صفط اللبن لمدة 20 دقيقة لتنفيذ أعمال مترو الأنفاق

كتب محمود عبد الراضى ـ سليم على

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع القيام بتنفيذ أعمال مشروع مترو الأنفاق الخط الثالث "المرحلة الثالثة" أعلى (كوبرى ثروت – خط السكة الحديد) بالاتجاه القادم من جامعة القاهرة اتجاه الطريق الدائرى، الأمر الذى يستلزم غلق كلى لمحور صفط اللبن بالموقع المشار إليه فقط وذلك لمدة "عشرون دقيقة" صباح غدا الخميس الموافق 14/7/2022 على أن تكون الأعمال فقط ابتداءً من الساعة 3،30 صباحاً حتى الساعة 3،50 صباحاً، وتنفيذ التحويلة المرورية التالية:

حركة المركبات القادمة من جامعة القاهرة وترغب فى السير إتجاه الطريق الدائرى تقوم بالسير يميناً اتجاه شارع أحمد الزيات حتى شارع التحرير ثم الدوران والعودة إتجاه شارع السودان ثم الدخول يساراً والصعود مطلع صفط اللبن إتجاه الطريق الدائرى.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.