وقامت غرفة عمليات بعثة حج القرعة، برفع درجات الاستعداد، لإعادة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن، حيث تم الدفع بعدد كافي من ضباط وأفراد البعثة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ لسرعة إنهاء إجراءات سفر ضيوف الرحمن، وكذلك الإشراف على منظومة نقل حقائبهم.

وكانت بعثة حج القرعة، قد انتهت أمس من تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى، عقب انتهائهم من رمي الجمرات في ثالث وآخر أيام التشريق؛ حيث قام مشرفوا البعثة بإعادة الحجاج إلى فنادقهم بمكة المكرمة على أفواج متعددة، استعدادا لأداء طواف الوداع والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن.

