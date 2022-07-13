اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يوليه 2022 06:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

غازبروم: لا يمكننا ضمان حسن سير عمل خط أنابيب نورد ستريم

الأربعاء، 13 يوليه 2022 06:07 م
غازبروم: لا يمكننا ضمان حسن سير عمل خط أنابيب نورد ستريم خط أنابيب نورد ستريم -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت شركة غازبروم الروسية، أنه لا يمكنها ضمان حسن سير عمل خط أنابيب نورد ستريم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى لويجى دى مايو، إن عواقب الحرب فى أوكرانيا من المتوقع أن تستمر على المدى الطويل.

 

وأضاف الوزير- في كلمته خلال افتتاح الدورة 23 لمعرض تريينالي ميلانو الدولى، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، أن عودة الحرب على الأراضي الأوروبية، التي لم يكن من الممكن تصورها حتى قبل بضعة أشهر، وعواقبها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية الخطيرة، لها تداعيات على المجتمع الدولي بأسره، ونتوقع في جميع الأحوال استمرارها على المدى الطويل أيضاً.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة