غازبروم: لا يمكننا ضمان حسن سير عمل خط أنابيب نورد ستريم

كتب أحمد عرفة

أكدت شركة غازبروم الروسية، أنه لا يمكنها ضمان حسن سير عمل خط أنابيب نورد ستريم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى لويجى دى مايو، إن عواقب الحرب فى أوكرانيا من المتوقع أن تستمر على المدى الطويل.

وأضاف الوزير- في كلمته خلال افتتاح الدورة 23 لمعرض تريينالي ميلانو الدولى، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، أن عودة الحرب على الأراضي الأوروبية، التي لم يكن من الممكن تصورها حتى قبل بضعة أشهر، وعواقبها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية الخطيرة، لها تداعيات على المجتمع الدولي بأسره، ونتوقع في جميع الأحوال استمرارها على المدى الطويل أيضاً.