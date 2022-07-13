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الأربعاء، 13 يوليه 2022 07:07 ص
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ضعف المياه لمدة 14 ساعة اليوم بقوص فى قنا لأعمال توسعات بمحطة المياه

الأربعاء، 13 يوليه 2022 06:00 ص
ضعف المياه لمدة 14 ساعة اليوم بقوص فى قنا لأعمال توسعات بمحطة المياه ضعف المياه - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، عن ضعف المياه بدءً من اليوم الأربعاء، ولمدة 14 ساعة.

وأوضحت الشركة، أن ذلك الضعف نظرًا للأعمال الخاصة بتوسعات محطة مياه قوص ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لزيادة كميات المياه المنتجة الأمر الذى يستوجب ترحيل بعض خطوط المياه المتعارضة  لموقع إنشاء توسعات المحطة.

وتهيب الشركة، المواطني وأصحاب المخابز والمقاهى توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، علما بأنه سيتم توفير سيارات مياه نقية فى المناطق المرتفعة ونهايات الشبكات والتى قد تتأثر بالانقطاع خلال تلك الفترة.


 
 

 


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