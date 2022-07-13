ضبط 50 مخالفة تموينية بأسواق دمياط

دمياط - فريق المحافظات

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملة مكبرة استهدفت المرور على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز .

وأسفرت الحملات المنفذة بنطاق مدينة رأس البر عن ضبط 18 عبوة عصير كيوى منتهى الصلاحية وتحرير محضر حيال ذلك ،للعرض على النيابة العامة، كما تن تحرير 3 مخالفات لبيع سلع بأزيد من السعر المقرر و التحفظ على سجائر صينى مجهولة المصدر لا يوجد عليها بندرول جمارك وعدم خضوعها للفحص الفنى للجهات الرقابية بالموانئ.

كما نجحت الحملات أيضا من ضبط 3 مخالفات عدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول بالمخالفة للقرار رقم 330 لسنة 2017

كما تم تحرير 25 محضر لعدم الاعلان عن الاسعار بنطاق مدينتى دمياط و فارسكور، كما تم تحرير 3 مخالفات أخري لبيع سلعتى السكر والارز بأزيد من السعر الرسمى ،هذا إلى جانب تحرير 15 مخالفة لعدم حمل شهادة صحية و3 مخالفات للمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للاوزان المقررة .