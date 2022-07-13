اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يوليه 2022 08:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 50 مخالفة تموينية بأسواق دمياط

الأربعاء، 13 يوليه 2022 07:56 م
ضبط 50 مخالفة تموينية بأسواق دمياط مخالفات تموينية بدمياط
دمياط - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملة مكبرة استهدفت المرور على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز .
 
وأسفرت الحملات المنفذة بنطاق مدينة رأس البر عن ضبط 18 عبوة عصير كيوى منتهى الصلاحية وتحرير محضر حيال ذلك ،للعرض على النيابة العامة، كما تن تحرير 3 مخالفات لبيع سلع بأزيد من السعر المقرر و التحفظ على سجائر صينى مجهولة المصدر لا يوجد عليها بندرول جمارك وعدم خضوعها للفحص الفنى للجهات الرقابية بالموانئ. 
 
كما نجحت الحملات أيضا من ضبط 3 مخالفات عدم تدوين سعر البيع   على عبوات التداول بالمخالفة للقرار رقم 330 لسنة 2017
 
كما تم تحرير 25 محضر لعدم الاعلان عن الاسعار بنطاق مدينتى دمياط و فارسكور، كما تم تحرير 3 مخالفات أخري  لبيع سلعتى السكر والارز بأزيد من السعر الرسمى ،هذا إلى جانب تحرير 15 مخالفة  لعدم حمل شهادة صحية و3 مخالفات  للمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للاوزان المقررة .
 
 

التموين

وزارة التموين

وزير التموين

دمياط

اخبار محافظة دمياط



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة