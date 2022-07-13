ضبط لحوم منتهية الصلاحية وتحرير 15 محضر عدم حمل شهادة صحية بدمياط

دمياط معتز الشربيني

شنت مديرية التموين بدمياط برئاسة المحاسب على الغزاوى مدير تموين دمياط عدة حملات مشتركة مع أطباء الطب البيطرى ومفتشى المراقبة الصحية ومفتشى الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة لضبط الأسواق.



أسفرت الحملات بنطاق مدينة دمياط عن ضبط محضر غش تجارى للعرض للبيع لحوم منتهية الصلاحية والتحفظ على 23 كجم لحم و14 كجم لحم مفروم و1,6 كجم بسطرمة (منتهية الصلاحية)، تحرر عنها المحضر رقم 13924جنح مركز دمياط والعرض على النيابة العامة للتصرف.



كما تم تحرير 25 محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحلات عامة لمخالفتها القرار180 لسنة 50 بعدم الإعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، وكذلك مخالفتها القرار 330 لسنة 2017 لعدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول.



تحرير 15 محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية، 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية، ضبط مخبز طباقى بدون ترخيص وغير معلن عن سعر ووزن الرغيف.