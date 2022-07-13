"صحة المنوفية": تقديم الخدمات الطبية المجانية لـ100 ألف منتفع بمختلف الفئات ..صور

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل العلاجية بالمنوفية.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القوافل العلاجية اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء والتوليد، الجلدية، الرمد، الأسنان، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن والحنجرة ومعمل للتحاليل الطبية و جهاز للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان للمرضى المترددين على القوافل العلاجية من المواطنين.

وأضافت شفيق أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 105 آلاف و932 مواطنا من أهالي القرى التي تم تنظيم القوافل العلاجية والقرى المجاورة بها، وتم صرف العلاج اللازم لهم، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ7 آلاف و242 مريضا، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لألف و136حالة، كما تم عمل الأشعة اللازمة لألف و562 مواطنا، وتحويل ألف و278 حالة للمستشفيات التابعة للمديرية.

وتابعت شفيق أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتي للثدي، وتقديم التوعية اللازمة لمبادرات صحة الأم و الجنين وغيرها من المبادرات الرئاسية.

ويذكر أنه أثناء تنظيم تلك القوافل العلاجية تم التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، كما تم التأكد من أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور مديري الإدارات الطبية التابعة للمديرية كل في إدارته.

من جانبه، قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة المنوفية، يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية علي الوصول بالخدمات الطبية للقري النائية والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا علي مستوى الدولة وتعظيم شأن الخدمات المقدمة للمواطنين مما يساهم في تطوير المنظومة الصحية وخاصة بنطاق محافظة المنوفية.