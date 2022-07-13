اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 05:52 م
أكرم القصاص
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شمال سيناء تعلن تعريفة الركوب الجديدة على خطوط السير داخل المحافظة وخارجها

الأربعاء، 13 يوليه 2022 05:34 م
شمال سيناء تعلن تعريفة الركوب الجديدة على خطوط السير داخل المحافظة وخارجها مواقف الأجرة- أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء، أسعار تعريفة الركوب الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس بكل الخطوط الداخلية والخارجية.

وهى فى مدينة العريش من ميدان البلدية حتى البحر 2,75 ، وحتى المساعيد البحر 2.75، وعلى طريق حى اسيوط العريش 2.75، وحتى الزهور 2,75، وحتى ابوصقل 2.75، وحتى الريسة 3.25، وحتى الضاحية 2.75.

وأجرة التاكسى المخصوص على خطوط داخل العريش حتى الريسة 10.50، والمزرعة 13.75، المساعيد 14.75، وداخل المدينة 8.5.

وخطوط السير داخل المدن بين العريش وبئر العبد 16 جنيه، والعريش الحسنة 16 جنيه ، والعريش نخل 30 جنيه ، والعريش رفح 14 جنيه ، والعريش الشيخ زويد 11 جنيه ، والشيخ زويد رفح 5 جنيهات .

وخطوط السير بين العريش والقاهرة 69.5 جنيه ، والعريش الاسماعيلية 42.75 جنيه ، العريش القنطرة 33.25، بئر العبد القنطرة 16 جنيه ، ومنفذ رفح المرج 96.5 جنيه .

 

تعريفة الركوب الجديدة (1)
تعريفة الركوب الجديدة (1)

تعريفة الركوب الجديدة (2)
تعريفة الركوب الجديدة (2)

 

 


شمال سيناء

اسعار الوقود

تعريفة الركوب بسيناء

سيناء

خطوط السير لشمال سيناء



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