شمال سيناء تعلن تعريفة الركوب الجديدة على خطوط السير داخل المحافظة وخارجها

وهى فى مدينة العريش من ميدان البلدية حتى البحر 2,75 ، وحتى المساعيد البحر 2.75، وعلى طريق حى اسيوط العريش 2.75، وحتى الزهور 2,75، وحتى ابوصقل 2.75، وحتى الريسة 3.25، وحتى الضاحية 2.75.

وأجرة التاكسى المخصوص على خطوط داخل العريش حتى الريسة 10.50، والمزرعة 13.75، المساعيد 14.75، وداخل المدينة 8.5.

وخطوط السير داخل المدن بين العريش وبئر العبد 16 جنيه، والعريش الحسنة 16 جنيه ، والعريش نخل 30 جنيه ، والعريش رفح 14 جنيه ، والعريش الشيخ زويد 11 جنيه ، والشيخ زويد رفح 5 جنيهات .

وخطوط السير بين العريش والقاهرة 69.5 جنيه ، والعريش الاسماعيلية 42.75 جنيه ، العريش القنطرة 33.25، بئر العبد القنطرة 16 جنيه ، ومنفذ رفح المرج 96.5 جنيه .