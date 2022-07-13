وقالت الشرطة بجنوب أفريقيا فى بيان - حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إنه تم احتجاز مالك النادي الليلي (52 عاما) واثنين من العاملين (33 و34 عاما)، مضيفة أن مالك الحانة سيمثل أمام قاض في 19 أغسطس المقبل بتهمة بيع مشروبات كحولية للقصر، بينما تم تغريم العاملين 2000 راند (120 يورو) ولن يمثلوا امام القاض إلا إذا لم يتمكنوا من دفع الغرامة.

ومن جانبه، أكد "نومتيليلي مين" قائد شرطة مقاطعة "كاب الشرقية" أن التحقيق مستمر ويجرى بأقصى قدر من الحذر والحكمة للوصول إلى النتائج المرجوة.

وأضافت القناة، أن السلطات في جنوب أفريقيا استبعدت احتمال حدوث تدافع أدى إلى مقتلهم ولم تتمكن عمليات تشريح الجثث والتحليلات من تحديد سبب الوفاة.

وكان 21 شابا تتراوح أعمارهم بين 14 و20 عاما، لقوا مصرعهم في ظروف غامضة داخل ملهى "إينيوبيني تافرن" في بلدة "إيست لندن" حيث تم العثور على معظم الجثث دون إصابات واضحة وتوفي البعض في الساعات التالية بعد نقلهم إلى المستشفى.