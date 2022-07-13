شرطة التموين تضبط أطنانا من الأغذية مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1253) قضية تموينية متنوعة من بينهم ضبط (417) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (27,270 طن "دقيق أبيض– سكر حر– أرز-مكرونة " – 40000 قطعة مستلزمات طبية - 16362 قطعة "بيض مائدة" - 774 عبوة سجائر).

كما تم ضبط (533) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (11 قضية دقيق مدعم"تصرف"- 117 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 127 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 68 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 65 قضية توقف عن الإنتاج – 145 قضية متنوعة أخرى) .. بمضبوطات بلغت (7,650 طن دقيق بلدى مدعم) ، وكذا (6) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (31500 لتر مواد بترولية –300 "أسطوانة بوتاجاز").. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (33,170 طن – 31500 لتر مواد بترولية – 300 أسطوانة -40000 قطعة مستلزمات طبية – 16362 قطعة "بيض مائدة" - 774 عبوة "سجائر") .. كان أبرزها ضبط (14,750 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض") معبأة داخل شكائر وعبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (12,520 طن "سكر حر – مكرونة") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية وضبط (40000 طن "قطعة مستلزمات طبية" مختلفة الأنواع) لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة وضبط (مالكة مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لتصرفها فى ( 4٫750 طن دقيق بلدى مدعم) تم التصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستوليةً على الدعم المقرر.

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القليوبية) وبحوزته (31500 لتر سولار- بنزين 80 – 92) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر ، وضبط (مالك مستودع أسطوانات بوتاجاز بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (300 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم) ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر ، وضبط المديرين المسئولين عن (عدد 6 محلات لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة) وبحوزتهم كمية قدرها (16362 بيض مائدة "أورجانيك") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.

واسفرت الجهود عن ضبط (1,850 طن "مقطعات لحوم ودواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لمطعم) بمحافظة القاهرة، و ضبط (33 طن "سكر حر") بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة .

وتمكنت الجهود من ضبط (4,700 طن "سكر حر "عسل جلوكوز") معبأ داخل عبوات وشكائر بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية وضبط ( 3 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية .

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (25) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (4394) عبوة سجائر مختلفة الأنواع .. جاء أبرزها ضبط (1720 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العام، للإتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر) بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط (8) قضايا إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية (27,600) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (14) قضية بمضبوطات بلغت (164 قطعة "14 قطعة صوتية – 63 قطعة ضوئية – 87 ملصق").