شاهد كيف استقبل متحف آثار الغردقة زواره خلال إجازة عيد الأضحى.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل متحف آثار مدينة الغردقة، زواره خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بالورود، حيث قدمت إدارة المتحف الورود لجميع زوار المتحف منذ أول أيام العيد، سواء مصريين أو اجانب .



لقى تقديم الورود من ادارة المتحف للزوار حالة من البهجة والسرور لدى زوار متحف آثار الغردقة الذي بقع جنوب مدينة الغردقة ويحوي على أكثر من 2000 قطعة أثرية من العصور المختلفة بداية من العصر القرعونى حتي الحديث .



يذكر أن يضم متحف اثار الغردقة أحدى اللوحات المميزة مستطيلة الشكل من الحجر الجيرى، نقش عليها نقوش بطريقة النقش الغائر بالخط الهيروغليفي، تبدأ بصيغة تقديم القرابين "حتب دى نسو" وصور عليها سيدة تجلس وأمامها أنواع مختلفة من الأطعمة وضعت علي مائدة قرابين وأسفل اللوحة منظر يصور ذبح الأضحية.



ونشر متحف آثار الغردقة صورة للوحة ووصفها والذي قام باعداده مينا مكرم وكيل الشئون الأثرية بالمتحف وقال كان المصريين القدماء يقدمون القرابين وذبح الأضاحي كنوع من أنواع التقرب من الآلهة وكسب رضاها حتى يعم الرخاء في الدولة ولتجنب غضب الطبيعة والتسليم بوجود قوة خارقة وإله عظيم مجهول.



وأضاف: تعددت القرابين في مصر القديمة بين عطايا من أفضل اللحوم والطعام الفاخر، كما كان الخبز له مكانه عظيمة ضمن القرابين الجنائزية التى تقدم على الموائد أمام المقابر.



وجسد المصريين القدماء عملية الذبح علي جدران المعابد والمقابر في مشاهد مختلفة توضح تحضير الثيران للتضحية وهي في طريقها للذبح وكان يقوم بعملية الذبح الجزار ومساعدة تحت إشراف رئيس الجزارين، وكانوا يتلون تسابيح وصلوات قبل وأثناء عملية الذبح

وقبل الذبح كانوا يقدمون له الطعام ويسقونة المياه ويضعون رباط من الأقمشة على عينيه حتي لا يرى السكين وخاصة عند الأضاحي الكبيرة كالثيران.



وأوضحت لوحة القرابين أن كانت تقسم الأضحية إلى ثلاث أجزاء ثلثها الأول/ لكهنة المعبد وخاصة الفخذ الأيسر، والثلث الثانى / لأصحاب الأضحية، والثلث الأخير/ يوزع على الفقراء، ومن هنا تعد فكرة تقديم القرابين من أهم الشعائر فى الديانات والثقافات القديمة.





الورود لزوار متحف الغردقة



تقديم الورود للأجانب والمصريين



زوار متحف اثار الغردقة خلال اجازة عيد الأضحى



زوار متحف الغردقة بالورود



سياح من كل العالم يزورون متحف الغردقة