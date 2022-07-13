سقوط طفلة فى الترعة المغطاة بالمحلة وجهود مكثفة لإنقاذها

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية سقوط طفلة صغيرة بشكل مفاجئ في تغطية ترعة القادمة من بحر شبين والمؤدية لبحر اليهود، بمنطقة منشية البكري، أثناء سيرها برفقة والدتها، وتكثف الاجهزة الامنية وقوات الحماية المدنية جهودها لانقاذها.

وتلقت شرطة النجدة قبل قليل بلاغا من مواطنين بسقوط طفلة صغيرة في تغطية ترعة بمنطقة منشية البكري.

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارة اسعاف ومسئولي حي ثان المحلة برئاسة المحاسب سعد نصر رئيس الحي لمكان البلاغ.

وتكثف الاجهزة الامنية جهودها لمحاولة إنقاذ الطفلة واخراجها من المياه، وتم إخطار الادارة المركزية للري بالغربية لغلق بوابة المياه لتخفيق سرعة تيار المياه حتي يتمكن رجال الانقاذ من البحث عن الطفلة.