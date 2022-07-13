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سفير القاهرة فى رام الله: مصر تدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67

الأربعاء، 13 يوليه 2022 05:49 م
سفير القاهرة فى رام الله: مصر تدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 سفير مصر لدى رام الله يلتقى وزير داخلية فلسطين
كتب: أحمد جمعة

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التقى السفير طارق طايل، رئيس بعثة جمهورية مصر العربية في رام الله، اليوم الأربعاء، مع وزير الداخلية الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، حيث أكد الجانبان أهمية أطر التعاون القائمة بين المؤسسات المصرية والفلسطينية، بما فيها بين وزارتيّ الداخلية، كما ناقشا سبل تعزيزها وتطويرها في سياق العلاقات ذات الخصوصية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

 

وقد أكد السفير طايل، أن مصر ستستمر في تقديم كافة أشكال الدعم في مختلف المجالات، بما في ذلك التأهيل ونقل الخبرات، باعتبار ذلك أحد أهم مرتكزات التعاون الذي يستهدف ترسيخ أركان المؤسسات الفلسطينية وصولاً لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة علي حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يتسق مع محددات الشرعية والقرارات الدولية ذات الصلة.


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