سريلانكا تعلن فرض حظر تجول شامل حتى صباح غد

كتب أحمد عرفة

أعلنت سريلانكا عن حظر شامل للتجول حتى صباح يوم الخميس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق سيطر المتظاهرون على مكتب رئيس الوزراء السريلانكى رانيل ويكرمسينج فى فلاور رود بالعاصمة كولومبو، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس مجلس النواب ماهيندا يابا آبيواردينا أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا عيّن رئيس الوزراء رئيساً للبلاد بالإنابة وفقاً للمادة 37.1 من الدستور.

وأوضحت صحيفة دايلي ميرور السريلانكية، اليوم الأربعاء، إن المتظاهرين اقتحموا مقر رئيس الوزراء بعد صراع كبير مع قوات الأمن حيث سيطروا على المكتب بالقوة.

ويأتي هذا بعدما فر الرئيس جوتابايا راجاباكسا من البلاد على متن طائرة عسكرية إلى جزر المالديف، مع زوجته وإثنين من ضباط الأمن وسط احتجاجات واسعة النطاق ضده.