وأعلن معهد أثينا للدراسات الجيوديناميكية -حسبما نقلت صحيفة كاثميريني اليونانية في موقعها الإليكتروني- أن مركز الزلزال كان على بعد 6 كيلومترات شمال شرق بلدة أركالوخوري في منطقة هيراكليون وكان العمق 8 كيلومترات وقد وقع الساعة 11:19 صباحا بالتوقيت المحلي.

يشار إلى أن هذه المنطقة كانت قد تعرضت لزلزال بلغت قوته 5.8 درجة في سبتمبر 2021، ما أدى إلى مقتل شخص وتدمير عدة مبان قديمة.