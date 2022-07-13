ضرب زلزال بلغت شدته 4.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة كريت بجنوب اليونان اليوم الأربعاء، دون أن ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات .
وأعلن معهد أثينا للدراسات الجيوديناميكية -حسبما نقلت صحيفة كاثميريني اليونانية في موقعها الإليكتروني- أن مركز الزلزال كان على بعد 6 كيلومترات شمال شرق بلدة أركالوخوري في منطقة هيراكليون وكان العمق 8 كيلومترات وقد وقع الساعة 11:19 صباحا بالتوقيت المحلي.
يشار إلى أن هذه المنطقة كانت قد تعرضت لزلزال بلغت قوته 5.8 درجة في سبتمبر 2021، ما أدى إلى مقتل شخص وتدمير عدة مبان قديمة.
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