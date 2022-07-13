رفع 83 ألف طن مخلفات من شوارع الجيزة خلال عيد الأضحى المبارك

كتب سيد الخلفاوى

شهدت إجازة عيد الأضحي المبارك جهود مكثفة من قبل محافظة الجيزة لرفع كافة المخلفات وتنفيذ أعمال التجريد والكنس للشوارع والمحاور الرئيسية .

واكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم تكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار أيام العيد في القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالى وراحة المواطنين .

واشار اللواء أحمد راشد إلى أن هيئة النظافة والتجميل قامت برفع 45 ألف طن من المخلفات بنطاق أحياء المحافظة التسعة، بينما قامت المراكز والمدن برفع 38 ألفا و 761 طنا، ليصل إجمالي ما تم رفعه من قمامة ومخلفات خلال إجازة العيد إلى أكثر من 83 ألف طن وهو ما يعكس حجم الجهود التي بذلت للحفاظ علي الشكل الحضاري للشوارع .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه قد تم رفع حجم هائل من المخلفات خلال العيد من خلال فرق العمل التي تم تشكيلها المكونه من المعدات والسيارات وعمال النظافة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والهرم وجنوب الجيزة لرفع أى مخلفات أولا بأول على مدار اليوم الي جانب دفع المراكز والمدن بحملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات بالواحدات المحلية .

وأضاف بأنه قد تم إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية ومجمع القمامة بشبرا منت وقطاعات النظافة والحدائق أيام عيد الأضحى المبارك للعمل على مدار اليوم كما تم توزيع 150 ألف كيس قمامة مجاناً على رواد الحدائق العامة والمتنزهات الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تسهيل أعمال جمع القمامة ونقلها بالسيارات من أمام الحدائق إلى المقلب العمومى بشبرا منت.

وكلف المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالدفع بقطاعات الحدائق عقب إجازة العيد للبدء في إصلاح وتهذيب الأشجار والنباتات والمسطحات الخضراء والحدائق والجزر الوسطي بالشوارع الرئيسية والميادين لإعادتها إلى مكانتها السابقة.