رغم الأزمة العالمية.. الحكومة مستمرة فى دعم برامج الحماية الاجتماعية.. إنفوجراف

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أنه على الرغم من التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي، حرصت الدولة المصرية على إتاحة المتطلبات المالية اللازمة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة

وفى هذا الإنفوجراف ننشر أبرز المخصصات المالية للقطاعات المختلفة لدعم برامج الحماية الاجتماعية

تخصيص 124 مليار جنيه للصحة خلال 2021/ 2022

تخصيص 16 مليار جنيه لصالح شراء الأدوية

192.4 مليار جنيه للتعليم لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة

180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات

تخصيص 90 مليار جنيه لتمويل مبادرة "حياة كريمة"

تخصيص 19 مليار جنيه للدعم النقدى لبرنامج "تكافل وكرامة"

تخصيص 95 مليار جنيه لتمويل احتياجات دعم السلع الغذائية

7.7 مليار جنيه مخصصات التغذية المدرسية بنمو سنوى 131%

وصول "تكافل وكرامة" لـ4.1 مليون أسرة بإجمالى 17 مليون مستفيد

إضافة 450 ألف أسرة جديدة للبرنامج تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى

ارتفاع موازنة الدعم النقدى لـ22 مليار جنيه سنويا مقارنة بـ3.7 مليار فى 2014

إرجاء أى زيادة فى الكهرباء حتى نهاية العام تنفيذا لتوجيهات الرئيس

تكلفة الإرجاء 10 مليارات جنيه تتحملها الدولة فى بند الكهرباء