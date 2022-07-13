اليوم السابع
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رغم الأزمة العالمية.. الحكومة مستمرة فى دعم برامج الحماية الاجتماعية.. إنفوجراف

الأربعاء، 13 يوليه 2022 08:08 م
رغم الأزمة العالمية.. الحكومة مستمرة فى دعم برامج الحماية الاجتماعية.. إنفوجراف إنفوجراف دعم الحكومة لبرامج الحماية الاجتماعية

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أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أنه على الرغم من التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي، حرصت الدولة المصرية على إتاحة المتطلبات المالية اللازمة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة

وفى هذا الإنفوجراف ننشر أبرز المخصصات المالية للقطاعات المختلفة لدعم برامج الحماية الاجتماعية

تخصيص 124 مليار جنيه للصحة خلال 2021/ 2022

تخصيص 16 مليار جنيه لصالح شراء الأدوية 

192.4 مليار جنيه للتعليم لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة

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180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات

 

تخصيص 90 مليار جنيه لتمويل مبادرة "حياة كريمة"

 

تخصيص 19 مليار جنيه للدعم النقدى لبرنامج "تكافل وكرامة"

 

تخصيص 95 مليار جنيه لتمويل احتياجات دعم السلع الغذائية

 

7.7 مليار جنيه مخصصات التغذية المدرسية بنمو سنوى 131%

 

وصول "تكافل وكرامة" لـ4.1 مليون أسرة بإجمالى 17 مليون مستفيد

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إضافة 450 ألف أسرة جديدة للبرنامج تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى

 

ارتفاع موازنة الدعم النقدى لـ22 مليار جنيه سنويا مقارنة بـ3.7 مليار فى 2014

 

إرجاء أى زيادة فى الكهرباء حتى نهاية العام تنفيذا لتوجيهات الرئيس

 

تكلفة الإرجاء 10 مليارات جنيه تتحملها الدولة فى بند الكهرباء

 


الحماية الاجتماعية

حياه كريمة

تكافل وكرامه

مخصصات الصحة

مخصصات التعليم

مصطفى مدبولى

الازمة العالمية

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