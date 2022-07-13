رئيس مياه القناة يتابع أعمال إصلاح خط طرد محطة رفع صرف صحى بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أعمال إصلاح كسر بخط الطرد الرئيسي لمحطة رفع صرف صحي التمساح قطر 500 مم GRP بقرية نفيشة بالإسماعيلية ، والتى تم الانتهاء منها وعودة الأمور الى طبيعتها وذلك فى اطار سياسة الشركة للتعامل الفورى مع الاعطال والكسور لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة.



وأشار رئيس الشركة إلى أن خط طرد محطة رفع صرف صحى التمساح والتى تبلغ طاقتها التصميمية 15 الف م3/ يوم لخدمة عدد من المناطق منها منطقة التعاون وجزء من عزبة ابو ادم وجزء من طريق البلاجات ، قد تعرض لكسر مفاجئ ، هذا وقد تمكنت فرق الصيانة الفنية من إنهاء أعمال الإصلاح في وقت قياسي مشيرًا إلي أنه تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه وسيارة السيول لسحب تجمعات المياه الناتجة عن الكسر وذلك لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.



وأضاف إلى أن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو تليفون محمول أو من خلال رقم الواتساب 01206666240 ، ومن خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك لتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.





جانب من الأعمال (1)



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