ذا هيل: تحقيقات الكونجرس تتهم ترامب بمحاولة التأثير على شاهد قبل استجوابه

كتبت رباب فتحى

سلطت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية الضوء على أحدث جلسة استماع للجنة مجلس النواب التى تحقق فى اقتحام الكابيتول فى 6 يناير 2021 مساء الثلاثاء، وقالت إن الجلسة رسمت صورة من الفوضى والارتباك للبيت الأبيض فى آخر أيام الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب.

وأوضحت الصحيفة أن الجلسة اختتمت بقنبلة، حيث اتهمت النائبة ليز تشينى ترامب بمحاولته التواصل مع شاهد للتأثير عليه قبل الإدلاء بشهادته أمام اللجنة.

وقالت تشيني ، نائب رئيس اللجنة ، قبيل إغلاق الجلسة ، إن ترامب حاول الاتصال بشاهد وإن وزارة العدل قد تم تنبيهها.

وأضافت: "بعد جلسة الاستماع الأخيرة ، حاول الرئيس ترامب استدعاء شاهد في تحقيقنا ، وهو شاهد لم يدلى بعد بشهادته في جلسات الاستماع هذه. ورفض هذا الشخص الرد على مكالمة الرئيس ترامب أو الرد عليها وبدلاً من ذلك قام بإبلاغ محاميه بالمكالمة. نبهنا محاميهم ، وقد قدمت هذه اللجنة تلك المعلومات إلى وزارة العدل ".

وأضافت تشيني: "سنأخذ أي جهد للتأثير على شهادات الشهود على محمل الجد".

وقال النائب جيمي راسكين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) للصحفيين بعد جلسة الاستماع إنه ليس لديه مزيد من التفاصيل أو يعرف شخصيًا الشاهد الذي كانت تشيني تشير إليه. لكنه قال على نطاق أوسع أن اللجنة كانت تحاول إرسال رسالة مفادها أن العبث بالشهود يعد جريمة ، و "لا ينبغي على الناس الاقتراب من الشهود لمحاولة إقناعهم بتغيير شهادتهم".

وقالت الصحيفة إن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها هذه المشكلة، ففي جلسة استماع أواخر الشهر الماضي مع المساعد السابق لترامب بالبيت الأبيض كاسيدي هاتشينسون ، عرضت تشيني رسالة نصية أُرسلت إلى شاهد لم يُفصح عنه تقول: "أخبرني [شخص] أن لديك شهادة غدًا. يريدني أن أخبرك أنه يفكر فيك. إنه يعرف أنك مخلص ، وأنك ستفعل الشيء الصحيح عندما تدلى بشهادتك ".