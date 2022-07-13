وأضاف ايليتشيف في مقابلة مع وكالة انترفاكس الروسية أنه "يجري النظر في التحول إلى دفع المساهمات الروسية بالروبل ،ويعتمد ذلك إلى حد كبير على مدى استعداد وقدرة شركائنا في الأمم المتحدة على قبول المدفوعات بالعملة الروسية"، وأن روسيا تدفع مساهمات لميزانيات وكالات الأمم المتحدة "بالكامل، وكلما كان ذلك ممكنا، في الوقت المناسب".

وقال ايليتشيف إن العقوبات الغربية تشمل إجراءات مكثفة تحد من الأداء الطبيعي للنظام المالي الروسي، "وهذا يجعلنا نستكشف طرقا جديدة للوفاء بالالتزامات المالية لميزانيات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وبطبيعة الحال ترتبط أكبر المشاكل بإجراءات البنوك الأمريكية، وفي بعض الحالات ينتهج أعضاء النظام المصرفي السويسري سياسة غير ودية".

