خدمة إرشادية مجانية للزائرين المصريين بالمتحف المصرى بالتحرير خلال الصيف

كتب محمد أسعد

بدأ المتحف المصري بالتحرير في تقديم خدمة إرشادية مجانية للزائرين المصريين خلال فصل الصيف والأعياد والاجازات الرسمية، وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لرفع الوعي السياحي والأثري لدى مختلف فئات المجتمع وربطهم بالمتاحف والمواقع الأثرية.

وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، إن تلك الخدمة يقدمها مجموعة من الشباب من (أصدقاء المتحف المصري بالتحرير) من طلاب كليات الآثار والآداب والإرشاد السياحي، وتكون مهمتهم هي شرح الحضارة والفكر المصري القديم لجمهور المتحف من المصريين، مضيفةً أنه تم تدريب هؤلاء الطلبة على الإرشاد باللغة العربية فقط، ما يأتى فى إطار الأنشطة التي يقدمها «أصدقاء المتحف المصري»، التي أنشأها المدير العام السابق للمتحف، الدكتور سيد حسن، عام 1990، رغبة ًمنه في تطوير قدرات الطلاب المتفوقين وتوعية المصري بضرورة التعرف على حضارته العريقة من متخصصين.

وأكدت على الدور الفعال والتربوي الذي يقوم به المتحف كمؤسسة تثقيفية، تعليمية وتربوية.

وأشارت عبير عبد العزيز أمين المتحف والمسؤل عن كنوز تانيس ومقتنيات توت عنخ آمون بالمتحف المصري، إلى أن هذه الخدمة سوف تستمر طوال فترة الإجازة الصيفية بما في ذلك أيام المناسبات والإجازات الرسمية والأعياد.

وأكدت على الدور الفعال والتربوي الذي يقوم به المتحف من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة الصيفية، بالتعاون مع الجمعيات المختلفة بهدف زيادة الوعي الأثري لدى الجمهور.