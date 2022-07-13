حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق وفض سوق عشوائى فى الغربية

الغربية عادل ضرة

قاد المحاسب أحمد المغاورى رئيس حى أول المحلة حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق وأعمال النظافة بامتداد شارع سوق بسيسه، أسفرت عن فض ونقل سوق أبو دراع العشوائى ورفع الإشغالات الثابتة والمتحركة ورفع الكتل الخرسانية التي تعوق الطريق لمنع تكدس وازدحام السيارات، حيث يعتبر هذا الطريق من أهم الطرق والمناطق الحيوية والشريان الرئيسى لمدخل مدينة المحلة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات بمخازن الحي ومازال العمل مستمر.

وأكد المغاورى على المتابعة المستمرة لمنع استغلال الأرصفة من قبل الباعة لمنع الاختناقات المرورية، وعدم التعدى على حرم الطريق وعودة الانضباط للشارع والتعامل بكل حزم وحسم لردع المخالفين والإهتمام بإزالة كافة الإشغالات التي تعوق الطرق بكل صورها وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تم القيام بحملة نظافة مكبرة لرفع القمامة ونقلها بالعمالة والمعدات والسيارات المعدة، وكنس الشارع ورفع الأتربة بداية من امام مطعم ابو دراع حتى الموقف الجديد في الاتجاهين.



الحملة (1)



الحملة (2)



الحملة (3)



الحملة (4)



جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)



جانب من الحملة (3)



جانب من الحملة (4)



جانب من الحملة (5)



حملة محافظة الغربية (1)



حملة محافظة الغربية (2)



حملة محافظة الغربية (3)



حملة محافظة الغربية (4)



