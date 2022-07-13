حملات على مواقف السيارات ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة ببنى سويف

واصلت لحان المتابعة الميدانية ببنى سويف، التي وجه المحافظ محمد هاني غنيم بتشكيلها، لمتابعة الخدمة بمواقف السيارات ، في ضوء الزيادة المقررة في تعريفة المواصلات"داخلية وخارجية" لضمان الالتزام بالعريفة الجديدة وانتظام الخدمة بالمواقف، مع تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين في هذا الشان من خلال الاتصال على أرقام " 114 محافظة" ، و "136 " للمرور.
تضم اللجان الميدانية رؤساء الوحدات المحلية وكافة التنفيذيين المختصين من المواقف والتموين والتفتيش، بجانب التنسيق المستمر مع المرور لمراقبة الالتزام بالتعريفة الجديدة ومواجهة كافة صور الاحتكار أو استغلال المواطنين بمحطات الوقود.
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