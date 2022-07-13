اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 01:17 م
أكرم القصاص
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حملات على مواقف السيارات ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة ببنى سويف

الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:43 م
حملات على مواقف السيارات ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة ببنى سويف حملات على مواقف السيارات ومحطات الوقود
بنى سويف هانى فتحى

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واصلت لحان المتابعة الميدانية ببنى سويف، التي وجه المحافظ محمد هاني غنيم بتشكيلها، لمتابعة الخدمة بمواقف السيارات ، في ضوء الزيادة المقررة في تعريفة المواصلات"داخلية وخارجية" لضمان الالتزام بالعريفة الجديدة وانتظام الخدمة بالمواقف، مع تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين في هذا الشان من خلال الاتصال  على أرقام " 114  محافظة" ، و "136 " للمرور.

تضم اللجان الميدانية رؤساء الوحدات المحلية وكافة التنفيذيين المختصين من المواقف والتموين والتفتيش، بجانب التنسيق المستمر مع المرور لمراقبة الالتزام بالتعريفة الجديدة ومواجهة كافة صور الاحتكار أو استغلال المواطنين بمحطات الوقود.

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها الإدارية، وكذا بين المحافظة والمحافظات الأخرى، وذلك بزيادة تتراوح من 5 إلى 7 % مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة، وذلك عقب الزيادة التي أقرتها الحكومة على المنتجات البترولية "البنزين والسولار والمازوت" صباح اليوم الأربعاء.
 
حملات على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود (1)
 
حملات على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود (2)
 
حملات على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود (3)
 
حملات على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود (4)
 
حملات على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود (5)
 
حملات على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود (6)
 
حملات على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود (7)
 
حملات على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود (8)
 
حملات على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود (9)
 
حملات على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود (10)

 


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