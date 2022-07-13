حملات تموينية بالعاشر من رمضان على المطاعم ومحال الجزارة

الشرقية - إيمان مهنى

تكثفت مديرية التموين بالشرقية ، الحملات الرقابية والتفتيشية على محال الجزارة والمطاعم وشودار بيع اللحوم والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المعروض والتزام أصحابها بالإشتراطات والمقرارات التموينية والصحية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصآ علي صحة وسلامة المواطنين.



وفي هذا الاطار شنت إدارة تموين العاشر من رمضان حملة تفتيشية على المحال والمطاعم برئاسة أحمد ابراهيم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة وبرفقة الطب البيطري.

أسفرت عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب المطاعم لوجود خامات مجهوله المصدر، وتم التحفظ على عدد 50 فرخة كاملة بدون فواتير تدل على مصدرها.



وتحرير محضرين ضد أحد الجزارين بالمدينة لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكوميه و تم التحفظ على 20 كيلو لحم بقري علي ذمة المحضرين ، و محضرين ضد أصحاب أنشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار.





