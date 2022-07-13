جولات متعددة لتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مواقف السرفيس والأجرة جولات متعددة، قيادات المحافظة، ورؤساء المدن، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة المواقف، والإعلان عن التسعيرة الجديدة، والتزام السائقين بها، ومحطات الوقود.



وتفقدت المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مواقف السيارات الأجرة بمدينة كفر الشيخ، ومنها موقف كفر الشيخ القاهرة، وكفر الشيخ طنطا، إضافة لموقف السرفيس الداخلي، وموقف كفر الشيخ بيلا والحامول، وعدد من المواقف، رافقها خلالها اللواء حاتم فايد، مدير إدارة المواقف، واتسمت المواقف بالهدوء، ولم ترصد غرفة العمليات بالمحافظة ومجالس المدن أي مخالفات حتى الآن.

كما تفقد رؤساء المدن، مواقف السيارات بمسير ودسوق وفوه والحامول ومطوبس وقلين وبلطيم، الرياض، وسيدي سالم، وبرج البرلس لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والتي اعتمدتها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وأوضح محافظ كفر الشيخ أن جميع محطات الوقود بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي وأن جميع المنتجات البترولية متوفرة بكل المنافذ وفقًا للأسعار الجديدة كما أن حركة السير بالمواقف طبيعية مطالبًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمواصلة المتابعة الميدانية والجولات الدورية لمواقف السيارات ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم وجود أي تجاوزات أو استغلال للمواطنين واتخاذ عقوبات رادعة ضد المخالفين، ولتلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة 114، 0473220792

ووجه محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف للتأكد من تطبيق هذا القرار و انتظام منظومة العمل ،ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين او احتكار المواد البترولية ،مؤكداً على الإعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف وضع ملصق على سيارات الأجرة والسرفيس يتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة التعريفة.



وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات داخلياً وبين المحافظة والمحافظات الأخرى، وتراوحت الزيادة 5% للخطوط الداخلية، و7% للخطوط الخارجية بين المحافظات، مكلفاً القيادات التنفيذية بالمحافظة بالإعلان عن الأسعار الجديدة للتعريفة وتشكيل لجان متابعة وتفتيش من لجنة الإشراف علي المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومديرية التموين وإدارة الأزمات بالمحافظة للمرور علي المواقف لتفعيل القرار لانتظام العمل بالمواقف وعمل حملات مكثفة علي السيارات للالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة علي الخطوط الخارجية والداخلية والتاكسي وعدم الاستغلال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل أي مخالف إلى جهات التحقيق.







استمرار العمل بمحطات الوقود



التواجد بموقف سيدي سالم



السكرتير العام تتفقد المواقف



انتظام العمل بمحطات الوقود



تفقد سيارات الاجرة بسيدي سالم



جانب من الجولة بالمواقف



جانب من تفقد المواقف



جولة بموقف القاهرة



متابعة التاكسي والتعريفة الجديدة



متابعة محطات الوقود بسيدي سالم



محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الجديدة



