اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 02:47 م
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توزيع 500 كجم من لحوم الأضاحى لدعم الأسر الأكثر احتياجا بأسوان.. صور

الأربعاء، 13 يوليه 2022 02:29 م
توزيع 500 كجم من لحوم الأضاحى لدعم الأسر الأكثر احتياجا بأسوان.. صور لحوم الأضاحى - ارشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، آلية توزيع لحوم الأضاحى والمساعدات الغذائية لأهالى قرى السماحة والأشراف والشهامة بوادى الصعايدة بمركز إدفو.

يأتى ذلك فى إطار جهود محافظة أسوان لتحقيق الرعاية الاجتماعية والمعيشية ودعم الأسر الأكثر إحتياجاً خلال فترة عيد الأضحى المبارك برعاية مبادرة "الناس لبعضهم"، حيث تم توزيع 500 كجم من اللحوم الطازجة والمبردة ، بالإضافة إلى 350 كرتونة تضم كميات من السلع الغذائية والأساسية التي تلبى احتياجات هذه الأسر.

وأشار المحافظ، إلى سعى المحافظة لتعزيز التمكين الإقتصادى والاجتماعى والبيئى للمرأة الأسوانية تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص من خلال إعطاء الأولية لسكان قرية السماحة والتى تضم 313 أسرة تعتمد جميعها على إعالة السيدات المطلقات والأرامل حيث تفردت أسوان على مستوى المحلى والإقليمى بإقامة أول قرية كاملة للمرأة المعيلة ، وهو الذى يتوازى مع دعمهم بإطلاق برامج تنموية متنوعة ، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 بالعمل على تعزيز أهداف التنمية المستدامة.


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