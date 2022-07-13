تموين بورسعيد تؤكد توافر المواد البترولية وعدم وجود تكدسات بالمحطات.. صور

وأوضح وكيل مديرية التموين ببورسعيد، أنه يتم شن حملات مستمرة ومتابعة على مدار الساعة بكافة محطات الوقود بعد قرار تحريك أسعار المحروقات، جاء ذلك وفقا لتعليمات ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد.

وفي ذات السياق، أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن تعديل تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية مع المحافظات الأخرى لتتناسب مع زيادة أسعار المواد البترولية.

جاء ذلك بعد تحريك أسعار المواد البترولية عالميا وبناءً على قرار لجنة تحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتى نتج عنها الإعلان عن زيادة اسعار المواد البترولية بمعدل 50 قرشا للتر السولار والبنزين " 80, 90, 92" و 100 قرش للتر البنزين 95، اعتبارا من صباح اليوم .

وفي الخطوط الداخلية، أعلن المحافظ عن سعر السيارة الأجرة "التاكسي" داخل الحي 10 جنيهات، من حي الي آخر 12 جنيها، من حي إلى ثالث 15 جنيها، وكذلك أصبحت تعريفة السرفيس 2.75 جنيه، ومشروع النقل الداخلي 2.50 جنيه، خط الديبة 8 جنيهات، خط الشادر 13 جنيها، القابوطي الجديد - 44 عماره ب 5 جنيهات، خط بورسعيد / بورفؤاد 4.5 جنيه، وخط الحي الإماراتي 3.5 جنيه.

وفي الخطوط الخارجية بين المحافظات، أعلن المحافظ عن سعر تعريفة بورسعيد / المرج 59 جنيه، بورسعيد / الإسماعيلية 24 جنيه، بورسعيد / السويس 47.5 جنيه ، بورسعيد / الزقازيق 47.5 جنيه، بورسعيد /فاقوس 40 جنيه، بورسعيد /القنطرة غرب 20 جنيه، بورسعيد / المنزله 21.5، بورسعيد / دمياط 17 جنيه، بورسعيد / المنصورة 33.5 جنيه، بورسعيد / المحلة الكبرى 48.5 جنيه، بورسعيد / طنطا 48.5 جنيه، بورسعيد / الإسكندرية 65 جنيه .

وأصدر محافظ بورسعيد، تعليمات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف للتأكد من تطبيق هذا القرار وانتظام العمل، ومنع أى محاولات لاستغلال المواطنين أو احتكار المواد البترولية، مؤكدا على الإعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف ووضع ملصق على سيارات الأجرة والسرفيس متضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة التعريفة او تقسيم خط السير.