تفاصيل برنامج دعم ريادة الأعمال والمبتكرين فى مجال مكافحة التغيرات المناخية

كتب محمد أسعد

في إطار التعاون المشترك بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، تم إطلاق برنامج دعم ريادة الأعمال والمبتكرين في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وذلك ضمن أنشطة مبادرة رابطة ريادة الأعمال للشباب (Youth Entrepreneurs Network).

ويقدم البرنامج دعم متكامل لأصحاب الأفكار والشركات الناشئة لدعمهم من خلال مجموعة من التدريبات و برامج الاحتضان ومسرعات الأعمال، ويتيح فرصة للمتميزين للمشاركة وعرض مشروعاتهم في قمة المناخ المقامة في شرم الشيخ COP27 – بنهاية العام الجاري، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من البرامج الخاصة بدعم الشباب المصرى من جميع المحافظات عبر برامج تدريبة وبرنامج ما قبل الاحتضان وبرنامج احتضان متكامل، لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع تخدم قضايا المناخ المختلفة.

كما يقدم البرنامج مسرعة أعمال متخصصة في مشروعات المناخ لأصحاب المشروعات المنفذة على أرض الواقع لمساعدتهم علي التوسع في العمل والحصول علي فرص للتشبيك والانتشار والاستثمار بشكل أكثر فاعلية، فضلا عن عقد معسكر تدريبي مع خبراء لتحويل الفكرة إلي خطه عمل، واختيار أفضل المشروعات للمشاركة فى مرحلة ما قبل الاحتضان لمدة شهر، ثم اختيار 10 افكار للمشاركة في برنامج الاحتضان لمدة شهرين، تمهيدًا لاختيار أفضل الأفكار للمشاركة في قمة المناخ السابعة والعشرين فى شرم الشيخ.

ومن خلال مبادرة رابطة ريادة الأعمال الشباب يتم تنظيم الجهود وتنسيق العمل بين الشركاء من القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد العاملين في مجال دعم الشباب في مجال ريادة الأعمال، من خلال تفعيل دور وخدمات المنظمات الوطنية والدولية والأفراد الفاعلة لدعم الشباب في مصر، وستُعد هذه الرابطة إطارًا ومظلةً راعية لتقديم الخدمات والبرامج والأنشطة والفرص الداعمة للشباب في مجال ريادة الأعمال فى مصر.

يذكر أن مشروع الخدمات المستدامة Sustainable Services Activity (SSA)يستهدف تقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء الأهمية النسبية لهذه المشروعات فى النشاط الاقتصادى، خاصة فى ضوء تأثر هذه المشروعات نتيجة تداعيات جائحة كوفيد - 19 المستجد ومؤخراً قام المشروع بإدخال الأبعاد الخاصة بالتغيرات المناخية والإقتصاد الأخضر ضمن أنشطة المشروع.