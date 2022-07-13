تعريفة الركوب الجديدة للأجرة بخطوط القاهرة الداخلية والخارجية.. تعرف عليها

كتب سيد الخلفاوى

عدلت محافظة القاهرة تعريفة ركوب السرفيس والنقل العام والأقاليم والتاكسى الأبيض بنسبة 7%، وذلك فى ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار بعض المنتجات .

وتراوحت الزيادة فى تعريفة السرفيس بين 25 قرشًا، و50 قرشًا و75 قرشًا للخطوط الطويلة التى تصل لأكثر من 40 كم، كما زادت تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا، كذلك تم تعديل تعريفة الأقاليم، بما لا يجاوز 7% ، وتعديل تعريفة ركوب السيارات الأجرة (التاكسى الأبيض) لتصبح 7.5 جنيهًا لفتح العداد، ويشمل 1 كم بدلًا من 7 جنيهات، و350 قرشًا لكل كيلومتر بدلًا من 300 قرش، وتكون ساعة الانتظار بـ18 جنيها بدلًا من 17 جنيهًا ، وتزيد بواقع 8.5 جنيه لكل ساعة إضافية بدلًا من 8 جنيهات.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس ، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف حملات متابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات ، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعلن محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .



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