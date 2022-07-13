تعرف على مشروع تبطين الترع × 13 معلومة

كتبت أسماء نصار

يعد تبطين الترع أحد المشروعات القومية التى تهدف إلى تأهيل نحو 20 ألف كيلو متر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024، وذلك فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول ما تم تنفيذه فى مروع تبطين الترع

1- تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 5242 كيلو مترا بمختلف المحافظات.

2- جارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4080 كيلو مترا.

3- تم توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2728 كيلو مترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى اليوم الى 12050 كيلو مترا.

4- أعمال التأهيل حققت مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق .

5- تمت استعادة القطاع التصميمى للترعة وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه .

6- حسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات.

7- حدث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى .

8- تقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة .

9- الحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

10- عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل .

11- زراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة .

12- توفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة

13- هناك مردود بيئى واجتماعى واقتصادى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائى، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها.