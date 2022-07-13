تعرف على كيفية الحضور والمشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ

كتبت منال العيسوى

بدأ العد التنازلى لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة ل تغير المناخ فى دورته السابعة والعشرين والمعروف باسم Cop27، والذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ.

وخلال هذا التقرير نرصد أهم الأسئلة وإجابتها حول كيفية المشاركة والحضور بالمؤتمر..



س: ما هى الجهة التى يتبعها المؤتمر؟ ج: المؤتمر تابع لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ويعقد سنويا فى إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية، فالعام الماضى كان فى جلاسكو 2021 وهذا العام 2022 سيكون فى مصر، والعام المقبل فى الإمارات. س: ما دور مصر فى المؤتمر؟ مصر هى الدولة المستضيفة للمؤتمر ودورها التنظيم، والدولة التى تحدد الحضور والمشاركة هى الأمم المتحدة.



س: كيف تتم المشاركة فى المؤتمر؟ الجهة الوحيدة التى سيتم الحضور من خلالها هى الأمم المتحدة عبر الموقع الرسمى الاتفاقية الخاص بألامم المتحدة.

س: ما موعد انعقاد المؤتمر؟ المؤتمر سينعقد فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

س: متى سيتم فتح باب التسجيل للمشاركة؟ سيتم فتح الموقع للتسجيل عبر الموقع الإلكترونى خلال شهر يوليو.

س: ما هى الجهات والأشخاص التى من حقها التسجيل؟ المهتمون بالبيئة، والرؤساء والوزراء، والإعلاميون ورجال الأعمال والشركات.

س: هل وزارة البيئة من حقها تسجيل الأشخاص للحضور؟ وزارة البيئة ليس لها هذه الصلاحية لأنها صلاحية لبرنامج اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

س: هل تمتلك وزارة التضامن حق تسجيل مؤسسات للحضور فى المؤتمر؟ لا تملك حق التسجيل، وإنما المنظمات التى من حقها الحضور هى المنظمات المسجلة مسبقا لدى الأمم المتحدة.



س: هل هناك طريقة للمشاركة فى المؤتمر دون التسجيل بالأمم المتحدة؟ نعم هناك طريقة، عبر معرفة التقسيم الخاص بالحدث وأن هناك مساحات حرة للحضور والمشاركة لكن بشكل غير رسمى.