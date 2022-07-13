اليوم السابع
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تعرف على جهود وزارة الرى للنهوض بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء

الأربعاء، 13 يوليه 2022 09:37 ص
تعرف على جهود وزارة الرى للنهوض بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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تبذل وزارة الموارد المائية والرى جهود كبيرة للوفاء بالاحتياجات المائية فى كافة القطاعات المستخدمة لها "زراعة- صناعة- ملاحة" ولأن الزراعة هى المستهلك الأكبر للمياه، يتم بشكل مستمر إحلال وتجديد محطات رفع وصرف المياه .
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم ما تم فى مصلحة الميكانيكا والكهرباء .
 
 
1- تم تحقيق طفرة كبيرة في إنشاء وإحلال وتجديد المحطات ، و تنفيذ 13 محطة بعد تعثر لفترات تتراوح بين “12– 26”سنة
 
2- جارى إنشاء 9 محطات ، وإستلام إبتدائى لـ 8 محطات
 
3-تأهيل صناديق التروس وتوريد وتركيب محركات كهربائية لرفع كفاءة المحطات.
 
4-توريد مولدات ديزل متنقلة لخدمة المحطات فى أوقات الطوارئ والأزمات
 
5- اعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطتى الحامول وسمتاى ضمن مشروع تحسين نوعيه المياه بمصرف كيتشنر.
 
6-لتحقيق التعامل الفعال والسريع مع أي أعطال 12 ورشة رئيسية فى 10 محافظات.
 
7- معامل هندسية رئيسية لأعمال الإختبارات والمعايرة ، ومعامل متنقلة للتدخل السريع ، وتدريب الكوادر البشرية على استخدام الأجهزةالحديثة للتنبؤ بالأعطال وسرعة إصلاحها.
 

مولدات ديزل

وزارة الموارد المائية والرى

مصلحة الميكانيكا والكهرباء

وزارة الرى



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