تعرف على جهود وزارة الرى للنهوض بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء

كتبت أسماء نصار

تبذل وزارة الموارد المائية والرى جهود كبيرة للوفاء بالاحتياجات المائية فى كافة القطاعات المستخدمة لها "زراعة- صناعة- ملاحة" ولأن الزراعة هى المستهلك الأكبر للمياه، يتم بشكل مستمر إحلال وتجديد محطات رفع وصرف المياه .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم ما تم فى مصلحة الميكانيكا والكهرباء .

1- تم تحقيق طفرة كبيرة في إنشاء وإحلال وتجديد المحطات ، و تنفيذ 13 محطة بعد تعثر لفترات تتراوح بين “12– 26”سنة

2- جارى إنشاء 9 محطات ، وإستلام إبتدائى لـ 8 محطات

3-تأهيل صناديق التروس وتوريد وتركيب محركات كهربائية لرفع كفاءة المحطات.

4-توريد مولدات ديزل متنقلة لخدمة المحطات فى أوقات الطوارئ والأزمات

5- اعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطتى الحامول وسمتاى ضمن مشروع تحسين نوعيه المياه بمصرف كيتشنر.

6-لتحقيق التعامل الفعال والسريع مع أي أعطال 12 ورشة رئيسية فى 10 محافظات.

7- معامل هندسية رئيسية لأعمال الإختبارات والمعايرة ، ومعامل متنقلة للتدخل السريع ، وتدريب الكوادر البشرية على استخدام الأجهزةالحديثة للتنبؤ بالأعطال وسرعة إصلاحها.