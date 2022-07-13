تعرف على أولوية مرور السيارات فى الدورانات والتقاطعات طبقا لقواعد السير

كتب عبد الرحمن سيد

أقر قانون المرور الحالى طبقا للمادة (57) من القانون قواعد السير فى تقطاعات ودورانات الطرق لمنع وقوع الحوادث حيث يكون المرور غير منظم بواسطة رجل المرور أو بواسطة إشارات أو علامات المرور على الوجه الآتى:

-للمركبات التى دخلت فعلا فى التقاطع

-للمركبات القادمة من طريق رئيسى يتقاطع بطريق فرعى

-للمركبات القادمة من اليمين أيا كان نوعها بالنسبة لأية مركبة أخرى وذلك عند تقاطع طرق متساوية الأهمية

-للسيارات بالنسبة إلى غيرها من المركبات

-المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية لها أولوية بالنسبة لغيرها من أنواع المركبات مع مراعاة حكم المادة (55) من هذه اللائحة

-عربات الركوب ودراجات الركوب قبل غيرها من مركبات النقل البطئ