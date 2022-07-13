تصدير 59622 طنا من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش البحرى منذ بداية العام

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، عن تواصل تصدير المنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش.

واستقبل الميناء السفينة NAVIS .7 القادمة من ميناء الإسكندرية، والتى ترفع علم روسيا ويبلغ طولها 123 مترا والغاطس 7.1 متر وذلك لشحن 4200 طن أسمنت أبيض إلى روسيا.

وذكر بيان الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذه السفينة تعتبر الثانية والأربعون التى تدخل الميناء منذ بداية هذا العام والخامسة عشر من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى الأسواق الخارجية ليصبح إجمالى ما تم تصديره من الأسمنت الأبيض إلى 59622 طنا حيث يعتبر ميناء العريش المنفذ البحرى لتصدير المنتجات السيناوية إلى الخارج.

وذكر البيان، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 28 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة حاويات و متواجد على الأرصفة سفينة حاويات و سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.