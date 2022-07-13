تشكيل لجنة مركزية بسوهاج ولجان فرعية بالمراكز لمتابعة انتظام مواقف نقل الركاب

وتضمن قرار المحافظ رقم 497 لسنة 2022، تشكيل لجنة مركزية بديوان عام المحافظة، وتضم رئيس اللجنة الإشرافية لإدارة المواقف رئيسا، ومدير إدارة المواقف بالديوان العام مقررا، وعضوية كلا من مدير إدارة النقل البري، ورئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال سوهاج، ومديري إدارات التفتيش المالي والإداري، والمتابعة، بالديوان العام، وعضو إدارة مرور سوهاج.

كما تضمن قرار المحافظ تشكيل لجان فرعية بجميع مراكز المحافظة، وتضم " نائب رئيس الوحدة المحلية رئيسا، ومدير إدارة المواقف بالمركز مقررا، وعضوية كلا من " مديري إدارات التفتيش المالي والإدراي، والمتابعة، والشئون القانونية بالوحدة".