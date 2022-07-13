تسمم ربة منزل بعد تناولها وجبة طعام فاسدة فى المنوفية

أصيبت ربة منزل بقرية شوشاى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، للإصابة بالتسمم إثر تناولها لوجبة طعام فاسدة، وتم نقلها إلى مستشفى أشمون العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
وتلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "م م" 35 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية شوشاى التابعة للمركز، إدعاء إصابتها بالتسمم.
وعلى الفور تم الانتقال، وبالمعاينة وسؤال المصابة أكدت تناولها وجبة طعام فاسد، وتم عمل الإسعافات اللازمة، وحالتها الصحية مستقرة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
تسمم ربة منزل بعد تناولها وجبة طعام فاسدة فى المنوفيةالأربعاء، 13 يوليه 2022 04:00 م
إسعاف -أرشيفية
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أصيبت ربة منزل بقرية شوشاى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، للإصابة بالتسمم إثر تناولها لوجبة طعام فاسدة، وتم نقلها إلى مستشفى أشمون العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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