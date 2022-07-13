ترامب يوجه انتقادات حادة لإيلون ماسك ويسخر من شركاته

كتبت ريهام عبد الله

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انتقادات لاذعة للملياردير إيلون ماسك، عبر منصته الجديدة " truth social" ،مشيرا إلى أن ماسك وصف نفسه مرة بأنه معجب كبير بترامب، فيما يواجه ماسك دعوى قضائية بعد قراره إلغاء صفقة تويتر بقيمة 44 مليار دولار.

ترامب أشار إلى أن ماسك جمع ثروته الهائلة بفضله، مدعيًا أن مشاريع رئيس شركة تسلا التجارية كانت ستفشل من دون الدعم الحكومي التي يُفترض أن ماسك طلب من ترامب الموافقة عليها (كان ماسك بالفعل مليارديرًا قبل أن يتولى ترامب منصبه، ولكن ارتفع صافي ثروته في عام 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع سعر سهم تيسلا، وفقا لموقع فوربس الشرق الأوساط.

وسخر ترامب من منتجات شركات ماسك، قائلاً إن شركتيه تيسلا وسبيس إكس تنتجان "سيارات من دون سائق تؤدي إلى حوادث مميتة" و"صواريخ تضيع في الفضاء"، بينما وصف شركة تويتر بأنها "ربما عديمة القيمة".

ومن جهته شن ماسك هجومه الخاص على ترامب، قائلاً إن الرئيس الأمريكي السابق "مستهترًا" وعليه الآن أن "يخلع قبعته ويبحر حتى يختفي في غروب الشمس".

فيما نفى ماسك أيضًا أنه أبلغ ترامب بأنه صوت لصالحه، وهو ادعاء أدلى به ترامب في أثناء تجمع لأنصاره، لكن الرئيس السابق أصر على أن ماسك قال إنه "جمهوري ومعجب كبير بترامب" خلال زيارة للبيت الأبيض.

ومن ناحيته وصف ترامب ماسك بأنه "فنان تافه آخر" لمحاولته الخروج من صفقة تويتر.