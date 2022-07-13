بيطرى الأقصر: إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه سيتم إطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك بدءاً من يوم غداً الخميس 14 يوليو 2022، داخل جميع قرى ونجوع ومراكز محافظة الأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف وتوجيهات مدير عام الطب البيطري بالأقصر، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.



وأكد مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يجب الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع فرق التحصين المشاركة فى الحملة، وطبقا لتصريحات وزير الزراعة فإنه سيتم تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل للحيوانات الجديدة على التوازى مع هذه الحملة، إستكمالاً لجهود وزارة الزراعة فى حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية للمساهمة فى دعم اتخاذ القرار، فضلاً عن تنفيذ أعمال الإرشاد البيطرى وتوعية مربى الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية والنهوض بها وزيادة الإنتاج.



وأهابت مديرية الطب البيطري بالأقصر بكافة المواطنين ومربى الماشية التعاون مع لجان التحصينات التابعة لمديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، وتقديم الحيوانات لتحصينها حفاظا على الثروة الحيوانية والنهوض بها وزيادة الإنتاج، ومنعاً لانتشار الأمراض الوبائية.



