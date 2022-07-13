اليوم السابع
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بلومبرج: استمرار التضخم يدفع أمريكا لرفع سعر الفائدة مجددا فى يوليو

الأربعاء، 13 يوليه 2022 11:48 ص
بلومبرج: استمرار التضخم يدفع أمريكا لرفع سعر الفائدة مجددا فى يوليو الفيدرالى الأمريكي
كتبت : رباب فتحى

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قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إن التضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية استمر في الارتفاع في تقرير شهر يونيو ، حيث وصل إلى ذروة  أبقت الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر ، حسبما يتوقع الاقتصاديون.
 
وأوضحت أنه من المحتمل أن يكون مؤشر أسعار المستهلك قد ارتفع بنسبة 8.8٪ عن العام السابق ، مسجلاً أكبر قفزة منذ عام 1981 ، وفقًا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج. ومقارنة بشهر مايو ، ارتفع المقياس المتبع على نطاق واسع بنسبة 1.1٪ ، مسجلاً الشهر الثالث في الأربعة شهور الماضية الذي شهد فيه التضخم زيادة بنسبة 1٪ على الأقل.
 
ومن ناحية أخرى ، من المتوقع أن يستمر التضخم الأساسي في التباطؤ ، ويتباطأ الآن للشهر الثالث. باستثناء الطاقة والغذاء ، بينما كان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر يونيو بنسبة 0.5٪ مقارنة بـ 0.6٪ في مايو.
 
واعتبرت شبكة "سى إن بى سى" إن ذلك سيكون قفزة بنسبة 5.7٪ على أساس سنوي في يونيو ، انخفاضًا من 6٪ في مايو. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ذروته عند 6.5٪ في مارس.
 
في حين يتوقع الاقتصاديون أن يكون شهر يونيو هو الشهر الأكثر سخونة بالنسبة للتضخم الاستهلاكي الرئيسي ، إلا أنهم يحذرون أيضًا من أنه سيعتمد على ما سيحدث لأسعار الطاقة ، ولا يزال هذا غير معروف.
 
ومنذ بداية الشهر ، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9٪ ، وانخفضت العقود الآجلة للبنزين RBOB بنسبة 7.6٪. في المضخة ، سجل البنزين الخالي من الرصاص مستوى قياسيًا بلغ 5.016 دولارًا للجالون في 14 يونيو ، وانخفض منذ ذلك الحين إلى 4.65 دولار للغالون ، وفقًا لـ AAA.
 
 
 

الاقتصاد الامريكى

الدولار

رفع سعر الفائدة على الدولار

بنك اوف امريكا

الاحتياطى الفيدرالى



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