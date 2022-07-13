بقناع وسلاح.. سقوط المتهمين بالتعدى على فتاة بالاسكندرية

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من تعليقاات مدعومة بعدة مقاطع فيديو تتضمن قيام شخصين بالتعدى على إحدى الفتيات بالإسكندرية، وقيامهما بخلع ملابسهما العلوية وارتداء أحدهما قناع وحملهما (لسلاح أبيض وماسورة حديدية).

بالفحص أمكن تحديد هوية الشخصين المشار إليهما وتبين أنهما (مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه "لهما معلومات جنائية")، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (ماسورة، قناع، والسلاح الأبيض) المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما باستعراض القوة لوجود خلافات بينهما وبين حارس أحد العقارات بمحل سكن أحدهما، لرفضه دفع مبالغ مالية لهما للسماح له بتأجير الشقق السكنية للمصيفين بالعقار محل عمله وبسؤال حارس العقار أقر بما إعترفا به.. واتهمهما بذلك فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.